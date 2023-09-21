إردوغان: تركيا لن تحتاج للاتحاد الأوروبي

الخميس 21 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، أن بلاده لم تحتج من قبل إلى دعم الاتحاد الأوروبي ولن تحتاج إليه، وأنها تتعامل معه على وفق توجهاته نحوها إيجاباً أو سلباً. كما رفض ربط الولايات المتحدة بين ملف انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحصول تركيا على مقاتلات «إف – 16».

وقال إردوغان إن «تركيا تولي أهمية لقرارات الاتحاد الأوروبي، فإذا اتخذ قراراً إيجابياً بشأن مفاوضاتها للانضمام إلى عضويته فسنرحب به… تركيا تقف عند أبواب الاتحاد الأوروبي طوال الـ50 عاماً الماضية، كنا دائماً دولة مكتفية ذاتياً، لم نحتج أبداً إلى مساهمات الاتحاد الأوروبي أو دعمه، ولا حاجة لنا بذلك الآن».

أضاف إردوغان، في مقابلة مع قناة «بي بي إس» الأميركية، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نقلتها وسائل الإعلام التركية الثلاثاء، أن «مرور العالم بمرحلة حرجة يُعد بمثابة فرصة من أجل إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي».

وكان إردوغان ذكر، السبت في تصريحات قبيل توجهه إلى نيويورك، أن الاتحاد الأوروبي يحاول الانفصال عن تركيا، مضيفاً «سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات، وإذا لزم الأمر فإنه يمكننا أن نبتعد عن الاتحاد».

وجاء ذلك رداً على سؤال بشأن محتوى تقرير للمفوضية الأوروبية بشأن تركيا أقره البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي،

وأكد أن عملية انضمام تركيا إلى التكتل المكون من 27 عضواً لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، مع الدعوة إلى استكشاف «إطار موازٍ وواقعي» للعلاقات مع أنقرة. في الوقت ذاته، رفض الرئيس التركي الربط الأميركي بين حصول بلاده على مقاتلات «إف – 16» ومصادقتها على طلب السويد الانضمام إلى «الناتو»، مشدداً على ضرورة أن تفي السويد بوعودها فيما يتعلق بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن بلاده.

وقال إردوغان: «ما زلنا نرى الإرهابيين يسرحون ويمرحون في شوارع استوكهولم… البرلمان التركي هو صاحب الكلمة في تقييم طلب السويد والبت فيه… هذا جزء من جدول أعمال البرلمان، وسيتم طرح هذا الاقتراح على النواب للتصويت عليه… لكن لكي يتحقق ذلك، بالطبع على السويد أن تفي بوعودها، عليهم أن يوقفوا فورا مظاهرات التنظيمات الإرهابية وأنشطتها في شوارع استوكهولم، لأنه سيكون من المهم جدا للشعب التركي أن يرى هذا يحدث بالفعل… يبدو أن السويد أجرت تغييراً على التشريعات المتعلقة بالإرهاب، لكن هذا ليس كافياً».

وأشار إردوغان إلى أنه لا ينبغي أن تربط واشنطن بين عضوية السويد في «الناتو»، وحصول تركيا على مقاتلات «إف – 16»، موضحاً أن «الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن الكونغرس سيتخذ القرار بشأن المقاتلات، ونحن نقول دائما إن لدينا البرلمان الذي يقرر في هذه المواضيع (ملف السويد)، وإذا لم يتخذ البرلمان قراراً إيجابياً بشأن هذا الموضوع، فليس هناك ما يمكننا القيام به».

وأوضح الرئيس التركي أن هناك شخصيات في الكونغرس الأميركي، مثل السيناتور بوب مينينديز، تبدي موقفاً تجاه طلب تركيا، المقدم منذ عام 2021، للحصول على «إف – 16»، بذريعة مسائل عدة، مثل أمن اليونان.

وأضاف «بوب مينينديز لا يعرف تركيا، ويبدو أنه لا يعرف طيب إردوغان أيضاً». وقال إردوغان إن «اليونان وتركيا تربطهما صداقة قديمة… يبدو أن مينينديز يبدي مقاربة عدائية حيال تركيا، ويحاول جرنا إلى مجال المناقشة المحدد الذي اختاره، لكننا لن نكون جزءاً من ذلك. صداقتنا مع اليونان ليست كما يعتقدون».

وأبدت تركيا واليونان مؤخراً توجهاً إلى استئناف الحوار حول القضايا والملفات العالقة بينهما. وأكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أهمية أن تكون قنوات الحوار مفتوحة بين أنقرة وأثينا.

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي الأحد: «أعتقد أنه من الإيجابي للغاية فتح قنوات الحوار مع تركيا مجددا على جميع الأصعدة… دعونا لا نتوقع حل مشاكل الماضي دفعة واحدة، ولكن عندما يحصل خلاف دعونا نتفق على أن نطرح ما نختلف عليه بطريقة حضارية، وألا نفتح الباب للخطابات المتطرفة».

وقال إردوغان، خلال اجتماع، مساء الاثنين، مع ممثلي عدد من المؤسسات الفكرية الأميركية في نيويورك، إن «الإرهاب مصدر تهديد مشترك لتركيا والولايات المتحدة، وإنهما تعززان التعاون في مكافحة الإرهاب».

وأضاف أن «كل تطور في منطقتنا يؤكد مدى خطأ فرز الإرهابيين إلى سيئ وجيد، لا يمكن التفاوض مع الإرهابيين ومصادقتهم وعقد شراكات معهم» في إشارة إلى الدعم الأميركي للقوات الكردية في سوريا في إطار التعاون في الحرب على «تنظيم داعش» الإرهابي. وأكد إردوغان أن بلاده تهدف إلى حل المشاكل إقليمياً ودولياً، وتحقيق حزام من السلام والاستقرار والرفاهية في المنطقة، وإنهاء غياب العدل في النظام الدولي. المصدر: الشرق الأوسط