ريال مدريد يهزم يونيون برلين بالضربة القاضية

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 142

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا مثيرًا على ضيفه يونيون برلين الألماني بهدف دون مقابل.

أقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب "ملعب سانتياغو برنابيو" في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



اتسم الشوط الأول بالبطء الشديد، الذي خلا من اللمحات الفنية الجميلة أو الفرصة المحققة.

وتسيد ريال مدريد الشوط الثاني بشكل كامل في ظل استبسال دفاعي من جانب لاعبي فريق يونيون برلين، الذي سجل ظهوره الأول في البطولة الأهم والأقوى على مستوى القارة العجوز.

وتمكن الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل هدف ريال مدريد في الدقيقة 95.



بهذا الفوز، تحصل ريال مدريد على أول 3 نقاط له في البطولة ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتًا، التي تضم كذلك نابولي وسبورتنج براجا.