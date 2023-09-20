حقوقية يمنية تنال جائزة دولية من الولايات المتحدة

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نالت الحقوقية اليمنية منى لقمان اليوم، جائزة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية. ومنحت كل من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وجامعة جورج تاون، الناشطة اليمنية جائزة وسام كلينتون2023م، “للشجاعة والقيادة الاستثنائية لصناعة عالم أكثر أمانًا واستقرارًا.”

وكانت العام الماضي قد حصلت الحقوقية اليمنية منى لقمان، على لقب “صاحبة الرؤية الدولية”، من قبل معهد الفرات كصاحبة أفضل رؤية استراتيجية لعام 2022م.