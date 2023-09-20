ثلاثة زلازل تهزّ ثلاث دول عربية خلال 24 ساعة حقوقية يمنية تنال جائزة دولية من الولايات المتحدة مسلحون يهدمون منزلاً لاحد المواطنيين ويعتدون على مالكه في عدن(صورة) واشنطن ودول الخليج تشدد على أهمية الدعم المستمر والموحد لجهود السلام في اليمن ترحيب سعودي إماراتي أمريكي بجهود الرياض لإنهاء حرب اليمن ندوة إعلامية في مأرب تناقش التجويع الحوثي لسكان صنعاء وزير الدفاع اليمني ..قوات الجيش لديها تجربة طويلة مع الحوثيين تمتد لقرابة عقدين اللواء العرادة يشدد على ضرورة تعزيز الاصطاف الوطني للصمود في المعركة الوطنية ضد مليشيات التمرد رئيس مجلس القيادة يبحث مع الزياني جهود إحياء السلام في اليمن رئيس مجلس الانقلاب الحوثي يكشف نتائج مفاوضات وفد جماعته مع السعودية - المشاط يتغزل في الرياض: لقد سرنا ما نقله الوفد المفاوض
نالت الحقوقية اليمنية منى لقمان اليوم، جائزة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية. ومنحت كل من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وجامعة جورج تاون، الناشطة اليمنية جائزة وسام كلينتون2023م، “للشجاعة والقيادة الاستثنائية لصناعة عالم أكثر أمانًا واستقرارًا.”
وكانت العام الماضي قد حصلت الحقوقية اليمنية منى لقمان، على لقب “صاحبة الرؤية الدولية”، من قبل معهد الفرات كصاحبة أفضل رؤية استراتيجية لعام 2022م.