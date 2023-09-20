مسلحون يهدمون منزلاً لاحد المواطنيين ويعتدون على مالكه في عدن(صورة)

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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داهم مسلحون منزل احد المواطنين في حي السفارات بمديرية خور مكسر شرق العاصمة المؤقتة عدن، مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين داهموا المنزل واعتدوا على النساء والاطفال ونهبوا مافيه من أموال ومحتويات ثمينة.

وأضافت المصادر، إن المسلحون قاموا بسرقة المجوهرات والذهب والجوالات والنقود من المنزل ونفذوا العملية بأمر من مأمور خور مكسر عواس الزهري الذي وجه بهدم المنزل دون سابق إنذار أو حكم قضائي بذلك.

واشارت إلى أن مدير مديرية خور مكسر شرد أسرة المواطن انصاف حسن دون مسوغ قانوني وهي سابقة خطيرة، دون ذكر الأسباب. وناشدت الأسرة بالوقوف معهم وانصافهم مما وقع عليهم من ظلم.