ترحيب سعودي إماراتي أمريكي بجهود الرياض لإنهاء حرب اليمن

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأربعاء، اجتماعا مع نظيريه الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، والأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورها الـ78.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه جرى، خلال الاجتماع "الترحيب باستضافة المملكة لوفد صنعاء بهدف تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى خارطة طريق لإنهاء الصراع اليمني من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية، وتحت رعاية الأمم المتحدة".

والثلاثاء، غادر وفد جماعة الحوثي العاصمة الرياض بعد محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن. كما بحث الاجتماع الثلاثي، وفق الوكالة، "أوجه التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين".

وحضر الاجتماع، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، عبد الرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية، عبد الرحمن الداود.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية السعودية، ترحيبها بـ"النتائج الإيجابية" للمفاوضات مع وفد صنعاء الذي يزور المملكة لاستكمال جهود مسار السلام في اليمن.