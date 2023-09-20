ندوة إعلامية في مأرب تناقش التجويع الحوثي لسكان صنعاء

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفذ مركز العاصمة الإعلامي اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان “صنعاء والحوثي.. حرب غير باردة تقوض الانقلاب” تركزت على عملية التجويع والافقار الممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي التابعة لإيران بحق سكان أمانة العاصمة صنعاء، والمقاومة المجتمعية الرافضة ودور الإعلام في معركة صنعاء لمناوءة الحوثيين.

وفي الندوة تم استعراض تقرير الرصد الذي انجزه المركز والذي كشف عن استراتيجية تنتهجها عصابة الحوثي من خلال استهداف القطاع الخاص ونهب الممتلكات وفرض الجبايات والجمارك المتعددة.

وأوضح مدير مركز العاصمة الإعلامي عبد السلام الغباري أن فترة التقرير شهدت 1557 واقعة نهب وتعدّ على الأملاك والعقارات خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس من هذا العام. وأشار الى أن المواطنين في صنعاء يتعرضون أكثر من غيرهم لسياسة تجويع تمارسها مليشيا الحوثي من خلال إجراءات قد تكون عقابية، طالت جميع القطاعات التجارية.

من جانبه السياسي عبدالقادر سعيد تحدث في الندوة عن سياسة الإمامة في تجويع اليمنيين، وأسلوب تعاملها مع اليمنيين في صنعاء ومحيطها، مستعرضا بعض الشواهد التي تؤكد تعالي الإمامة وتعاملها الدوني مع اليمنيين.

وتحدث السياسي سعيد عن الدور التاريخي للمقاومة في صنعاء، مؤكدا أن صنعاء قاومت الانقلاب من أول لحظاته وما تزال، وبكل الوسائل وليس بالبندقية فقط، مشيرا الى الفن ودوره المقاوم والرافض للحوثيين.

وأوضح سعيد أن عوامل فناء الحوثي وجماعته ظهرت وتجلت بشكل واضح من خلال استعداء جميع الفصائل المجتمعية بما فيها الذين ساعدوه على احتلال صنعاء، واسقاط مؤسسات الدولة في العام 2014.

بدوره تحدث مدير عام إذاعة الإتحادية محمد الجماعي، في ورقته التي قدمها في الندوة تحت عنوان “الإعلام ودوره في إسناد صنعاء”، عن أهمية ودور الإعلام في مساندة المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية.

ودعا وسائل الإعلام الى الاهتمام بصنعاء وأخبارها ووضع محرر مختص لذلك في كل وسيلة إعلامية، كما حث الصحفيين والإعلاميين على مواصلة دورهم النضالي في فضح جرائم الحوثيين في صنعاء ورقية مناطق سيطرة الحوثيين