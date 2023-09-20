وزير الدفاع اليمني ..قوات الجيش لديها تجربة طويلة مع الحوثيين تمتد لقرابة عقدين

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 207

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الأربعاء، أن جماعة الحوثي لا تصدق في أي اتفاقيات أو مواثيق مشيرا إلى أن قوات الجيش لديها تجربة طويلة مع الحوثيين تمتد لقرابة عقدين من الزمن.

جاء ذلك خلال ترؤوس وزير الدفاع الداعري في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا لرؤساء هيئات ومدراء دوائر وزارة الدفاع ومدراء المنشئات التعليمية العسكرية لمناقشة المستجدات العسكرية والميدانية.

وقال وزير الدفاع: ندرك في القوات المسلحة ان مليشيا الحوثي لا تصدق في اي اتفاقيات او مواثيق ولنا معها تجربة طويلة تمتد لقرابة عقدين من الزمن، لكننا في الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة استجبنا لمبادرة "السعودية وضغوط المجتمع الدولي وقدمت الكثير من التنازلات رغبة في السلام العادل والمستدام وفي كل اتفاق تنقلب هذه المليشيا".

وأشاد وزير الدفاع بصمود القوات المسلحة وتماسك جبهات القتال خلال الفترة الماضية اضافة الى الجهود المبذولة في التأهيل والتدريب والاعداد القتالي والمعنوي في مختلف المناطق والوحدات العسكرية.

وشدد الداعري، على الضبط والربط العسكري وتسخير الجهود النوعية بما يصب في بناء القوات المسلحة على اسس متينة، وفق وكالة سبأ الحكومية.