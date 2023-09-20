اللواء العرادة يشدد على ضرورة تعزيز الاصطاف الوطني للصمود في المعركة الوطنية ضد مليشيات التمرد

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة على ضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة والخطاب الاعلامي التحريضي والغير مسؤول الذي يهدد تماسك الصف والمجتمع ويعزز من الانقسام بين مكوناته السياسية والعسكرية والأمنية ويقوض كافة الجهود الرامية لاستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها المختطفة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، برؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب وناقش معهم آخر التطورات وأحدث المستجدات السياسية على الساحة.

وخلال الاجتماع أكد العرادة على أهمية قيام الأحزاب السياسية بدورها في توعية المجتمع ومساندة مؤسسات الدولة للتغلب على التحديات الراهنة، لافتاً إلى صعوبة المرحلة التي تمر بها بلادنا على الصعيد السياسي والاقتصادي والانساني والمعيشي بالإضافة إلى التحديات العسكرية والأمنية واستمرار تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية واستهدافها المتواصل للمدنيين في عدة محافظات حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أن هذه الأوضاع الاستثنائية تحتم على القيادات السياسية والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء والعلماء ورجال الفكر والإعلام وكل المؤثرين في المجتمع، العمل على كل ما من شأنه توحيد الصف الجمهوري وتعزيز الاصطاف الوطني للصمود في المعركة الوطنية ضد مليشيات التمرد والإرهاب الحوثية .