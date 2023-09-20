رئيس مجلس القيادة يبحث مع الزياني جهود إحياء السلام في اليمن

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، مع وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني المستجدات اليمنية والجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي بالزياني في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها أمس الثلاثاء.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة السعودية وسلطنة عمان لدفع الحوثيين نحو التعاطي الجاد مع هذه الجهود وكافة المبادرات الرامية لتجديد الهدنة وتعظيم فوائدها على الشعب اليمني.
بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني، التزام بلاده بموقفها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام القائم على المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية المتفق عليها