رئيس مجلس الانقلاب الحوثي يكشف نتائج مفاوضات وفد جماعته مع السعودية - المشاط يتغزل في الرياض: لقد سرنا ما نقله الوفد المفاوض

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف رئيس مجلس الحكم الانقلابي في صنعاء المدعو مهدي المشاط مساء اليوم الاربعاء عن نتائج مفاوضات وفد جماعته مع السعودية.



واوضح المدعو المشاط في خطاب متلفز بثته وسائل اعلام حوثية رسمية بمناسبة الذكرى التاسعة لانقلاب جماعته على الحكومة الشرعية "بان ما نقله "وفد جماعته عن القيادة السعودية قد سر جماعته من الناحية النظرية .. معتبرها رسائل وتأكيدات إيجابية ستضعها جماعته موضع الترحيب المشروط بسرعة العمل على وضعها موضع التنفيذ"



وتابع بالقول :لقد سرنا ما نقله الوفد المفاوض عن القيادة السعودية - باعتبارها قيادة التحالف الذي نشتبك معه في حرب دامية منذ العام 2015- وهي من الناحية النظرية لاشك تعتبر رسائل وتأكيدات إيجابية ونضعها موضع الترحيب المشروط بسرعة العمل على وضعها موضع التنفيذ"



كما أكد المشاط، بأن جماعته جاهزة لما اسماه "معالجة أية مخاوف لدى الرياض بقدر جاهزية الرياض لمعالجة مخاوف مجلس حكم جماعته الانقلابية.

واضاف :لن تكون صنعاء إلا مصدر خير وسلام لمحيطها وجوارها وكافة بلدان أمتها المسلمة.



وقال" أدعو خصومنا المحليين للعودة الى جادة الصواب والكف، والمضي معنا في السلام واحترام وطنهم وشعبهم على أساس من قداسة السيادة والاستقلال والخروج على نحو فوري من تحت عباءة الخارج ومغادرة أية اصطفافات خارجية ضد أبناء بلدهم مؤكدين أن التسلح بالخارج ضد أبناء بلدهم عمل مشين ومعيق لما نتطلع اليه من حوار يمني يمني يفضي الى الحل السياسي المنشود".