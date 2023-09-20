رئيس مجلس الانقلاب الحوثي يكشف نتائج مفاوضات وفد جماعته مع السعودية - المشاط يتغزل في الرياض: لقد سرنا ما نقله الوفد المفاوض بريطانيا تعلق على النقاشات التي أجراها وفد حوثي في الرياض في ذكرى انقلابهم المشؤوم.. الحوثيون يستعرضون عضلاتهم في سماء صنعاء تعرف على اعترافات الحلية الحوثية التي تم ضبطها في الساحل الغربي غروندبرغ يعلق على مفاوضات الحوثيين في السعودية الحكومة تكشف الخسارة التي سببتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية تعرف عليها اليمن توقع مع شركة كندية لاستكشاف النفط لقاء أمريكي سعودي إماراتي ''مثمر'' وواشنطن تكشف عن تقدم كبير بملف اليمن الكشف عن جولة مشاورات قادمة وسبب مغادرة وفد الحوثيين الرياض وبدائل لتجاوز قضايا الخلاف بحضور عيدروس.. الرئيس العليمي يشيد بالإمارات ويضع ''بن زايد'' في صورة التطورات الأخيرة
كشف رئيس مجلس الحكم الانقلابي في صنعاء المدعو مهدي المشاط مساء اليوم الاربعاء عن نتائج مفاوضات وفد جماعته مع السعودية.
واوضح المدعو المشاط في خطاب متلفز بثته وسائل اعلام حوثية رسمية بمناسبة الذكرى التاسعة لانقلاب جماعته على الحكومة الشرعية "بان ما نقله "وفد جماعته عن القيادة السعودية قد سر جماعته من الناحية النظرية .. معتبرها رسائل وتأكيدات إيجابية ستضعها جماعته موضع الترحيب المشروط بسرعة العمل على وضعها موضع التنفيذ"
وتابع بالقول :لقد سرنا ما نقله الوفد المفاوض عن القيادة السعودية - باعتبارها قيادة التحالف الذي نشتبك معه في حرب دامية منذ العام 2015- وهي من الناحية النظرية لاشك تعتبر رسائل وتأكيدات إيجابية ونضعها موضع الترحيب المشروط بسرعة العمل على وضعها موضع التنفيذ"
كما أكد المشاط، بأن جماعته جاهزة لما اسماه "معالجة أية مخاوف لدى الرياض بقدر جاهزية الرياض لمعالجة مخاوف مجلس حكم جماعته الانقلابية.
واضاف :لن تكون صنعاء إلا مصدر خير وسلام لمحيطها وجوارها وكافة بلدان أمتها المسلمة.
وقال" أدعو خصومنا المحليين للعودة الى جادة الصواب والكف، والمضي معنا في السلام واحترام وطنهم وشعبهم على أساس من قداسة السيادة والاستقلال والخروج على نحو فوري من تحت عباءة الخارج ومغادرة أية اصطفافات خارجية ضد أبناء بلدهم مؤكدين أن التسلح بالخارج ضد أبناء بلدهم عمل مشين ومعيق لما نتطلع اليه من حوار يمني يمني يفضي الى الحل السياسي المنشود".