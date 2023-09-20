بريطانيا تعلق على النقاشات التي أجراها وفد حوثي في الرياض

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - الشرق الأوسط

عدد القراءات 369

رحبت المملكة المتحدة بالنقاشات التي أجراها وفد حوثي في العاصمة السعودية الرياض لمدة خمسة أيام في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد تشارلز هاربر القائم بالأعمال ونائب السفير البريطاني لدى اليمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الشعب اليمني يستحق السلام بعد نحو ثماني سنوات من الحرب»، معبّراً عن ترحيبهم بالجهود المستمرة والحوار من قبل جميع الأطراف التي تسعى إلى حل سلمي للنزاع في اليمن.

وأشاد هاربر بالدور السعودي لاستضافة وفد صنعاء، الذي وصل الخميس الماضي برفقة وفد عماني، وقال: «من المشجع أن نرى السعودية تستضيف وفداً حوثياً في الرياض»، مشدداً على أهمية إحراز تقدم في عملية الحوار اليمني - اليمني الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، وأضاف: «من المهم أن يمر أي تقدم نحو حوار يمني - يمني شامل تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة».

في سياق متصل، أعلنت البحرية الملكية البريطانية، الأربعاء، أن سفينة لانكستر التابعة لها ضبطت حوالي نصف طن من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين دولار خلال عملية تفتيش مركب شراعي مشتبه به شمال بحر العرب.

￼

ضبط نصف طن من المخدرات بقيمة 3 ملايين دولار خلال تفتيش مركب شراعي شمال بحر العرب (الحكومة البريطانية)

وقالت روزي دياز، المتحدثة باسم وزارة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حسابها بمنصة «إكس»: «وجد على المركب 260 كيلو غراماً من الهيروين و200 كيلو غرام من الحشيش»، لافتة إلى أن «هذه رابع عملية ضبط مخدرات تنفّذها البحرية الملكية البريطانية في بحر العرب هذا العام».

وتابعت: «تبيّن مثل هذه العملية التي نفذتها سفينة لانكستر والمتواجدة في منطقة الخليج لمكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل التهريب والإرهاب، بوضوح الفائدة التي يعود بها وجودنا المستمر في المنطقة على الأمن العالمي والإقليمي».