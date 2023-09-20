غروندبرغ مفاوضات الرياض خطوة هامة نحو السلام في اليمن

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، بزيارة وفد جماعة الحوثي إلى الرياض وبالمفاوضات التي جرت بين السعودية والحوثيين برعاية عمانية بهدف إنهاء الحرب في البلاد.

وأعرب غروندبرغ، في بيان له، عن امتنانه للجهود السعودية وسلطنة عمان الرامية إلى التوصل إلى حلول لعدد من القضايا الخلافية تيسيرًا لاستئناف عملية سياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية استمرار تضافر العمل الإقليمي والدولي لمصاحبة اليمن في طريقه نحو السلام المستدام الذي يلبي تطلعات اليمنيين على تنوعهم.

وقال المبعوث الأممي: "إن تجدد الزخم هو خطوة هامة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".