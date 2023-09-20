تعرف على اعترافات الحلية الحوثية التي تم ضبطها في الساحل الغربي غروندبرغ مفاوضات الرياض خطوة هامة نحو السلام في اليمن الحكومة تكشف الخسارة التي سببتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية تعرف عليها اليمن توقع مع شركة كندية لاستكشاف النفط لقاء أمريكي سعودي إماراتي ''مثمر'' وواشنطن تكشف عن تقدم كبير بملف اليمن الكشف عن جولة مشاورات قادمة وسبب مغادرة وفد الحوثيين الرياض وبدائل لتجاوز قضايا الخلاف بحضور عيدروس.. الرئيس العليمي يشيد بالإمارات ويضع ''بن زايد'' في صورة التطورات الأخيرة أردوغان يتحدث عن اليمن وحل مشكلته في إطار الوحدة الوطنية أذربيجان تبدأ عملية عسكرية في قره باغ وتسيطر على 60 موقعا أذربيجان تطلق عملية عسكرية مفاجئة في استعادة كاراباخ ونزع سلاح الأرمن
رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، بزيارة وفد جماعة الحوثي إلى الرياض وبالمفاوضات التي جرت بين السعودية والحوثيين برعاية عمانية بهدف إنهاء الحرب في البلاد.
وأعرب غروندبرغ، في بيان له، عن امتنانه للجهود السعودية وسلطنة عمان الرامية إلى التوصل إلى حلول لعدد من القضايا الخلافية تيسيرًا لاستئناف عملية سياسية بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشدد المبعوث الأممي على أهمية استمرار تضافر العمل الإقليمي والدولي لمصاحبة اليمن في طريقه نحو السلام المستدام الذي يلبي تطلعات اليمنيين على تنوعهم.
وقال المبعوث الأممي: "إن تجدد الزخم هو خطوة هامة تسهم بشكل إيجابي في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية، ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".