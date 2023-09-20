الحكومة تكشف الخسارة التي سببتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية تعرف عليها

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت الحكومة الشرعية، الأربعاء، أن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية تسببت بخسارة البلاد منذ منتصف العام الماضي حوالي مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع مرتبات الموظفين.

جاء ذلك خلال مداخلة لوزير الخارجية أحمد بن مبارك، في الاجتماع رفيع المستوى حول "دعم الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي" الذي انعقد في نيويورك.

وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك إن انعدام الامن الغذائي في اليمن هو نتيجة الحرب التي شنتها جماعة الحوثي على الشعب اليمني لما يقارب التسع سنوات، مشيرا الى ان فهم أسباب هذه الأزمة وتردي الخدمات الأساسية في اليمن هو عنصر أساسي في إيجاد الحل.

وأضاف بأن عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف واعباء المعيشة واستخدام جماعة الحوثي لحصار المدن لاسيما مدينة تعز التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين انسان واستخدامها التجويع كسلاح في الحرب، فاقمت الازمة الإنسانية بشكل كبير، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأشار الى استنزاف قدرة الحكومة على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني الى النصف، لافتا الى أن الوضع الهش في اليمن يتأثر بأية تحديات تواجه سلاسل الواردات والتجارة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في العالم، مجددا التأكيد على أهمية مراعاة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومعاملتها كأولوية في السوق العالمية لتجنب وقوع مجاعة وكارثة لا يحمد عقباها