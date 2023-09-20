تعرف على اعترافات الحلية الحوثية التي تم ضبطها في الساحل الغربي غروندبرغ مفاوضات الرياض خطوة هامة نحو السلام في اليمن الحكومة تكشف الخسارة التي سببتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية تعرف عليها اليمن توقع مع شركة كندية لاستكشاف النفط لقاء أمريكي سعودي إماراتي ''مثمر'' وواشنطن تكشف عن تقدم كبير بملف اليمن الكشف عن جولة مشاورات قادمة وسبب مغادرة وفد الحوثيين الرياض وبدائل لتجاوز قضايا الخلاف بحضور عيدروس.. الرئيس العليمي يشيد بالإمارات ويضع ''بن زايد'' في صورة التطورات الأخيرة أردوغان يتحدث عن اليمن وحل مشكلته في إطار الوحدة الوطنية أذربيجان تبدأ عملية عسكرية في قره باغ وتسيطر على 60 موقعا أذربيجان تطلق عملية عسكرية مفاجئة في استعادة كاراباخ ونزع سلاح الأرمن
أكدت الحكومة الشرعية، الأربعاء، أن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية تسببت بخسارة البلاد منذ منتصف العام الماضي حوالي مليار دولار كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع مرتبات الموظفين.
جاء ذلك خلال مداخلة لوزير الخارجية أحمد بن مبارك، في الاجتماع رفيع المستوى حول "دعم الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي" الذي انعقد في نيويورك.
وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك إن انعدام الامن الغذائي في اليمن هو نتيجة الحرب التي شنتها جماعة الحوثي على الشعب اليمني لما يقارب التسع سنوات، مشيرا الى ان فهم أسباب هذه الأزمة وتردي الخدمات الأساسية في اليمن هو عنصر أساسي في إيجاد الحل.
وأضاف بأن عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف واعباء المعيشة واستخدام جماعة الحوثي لحصار المدن لاسيما مدينة تعز التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين انسان واستخدامها التجويع كسلاح في الحرب، فاقمت الازمة الإنسانية بشكل كبير، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار الى استنزاف قدرة الحكومة على الصمود بسبب انكماش الاقتصاد الوطني الى النصف، لافتا الى أن الوضع الهش في اليمن يتأثر بأية تحديات تواجه سلاسل الواردات والتجارة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في العالم، مجددا التأكيد على أهمية مراعاة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومعاملتها كأولوية في السوق العالمية لتجنب وقوع مجاعة وكارثة لا يحمد عقباها