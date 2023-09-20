مجلس شباب الثورة: مليشيا الحوثي جماعة عنصرية إرهابية وتعد احتلالا داخليا ومغتصبة للسلطة

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 104

أكد مجلس شباب الثورة " أن أي تفاهمات مع المليشيا قبل إجبارها على تسليم السلاح والانسحاب من المدن المحتلة، وإخضاعها لمبدأ المواطنة والشراكة السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث هي اتفاقيات باطلة وفاشلة ولن تنتج سوى مزيد من الاحتراب والصراعات.

وأضاف المجلس استنادا إلى الممارسات الحوثية وإلى الأعراف والمواثيق المحلية والدولية يعتبر المجلس مليشيا الحوثي جماعة عنصرية إرهابية قائمة على العنف وعلى فكرة التفوق العرقي، وتمثل احتلالا داخليا ومغتصبة للسلطة.

واضاف المجلس في بيان له استغرابه من مما اسماه " تكرار ذريعة السلام في كل مرة يتم فيها إنقاذ الحوثي وتمكين نفوذه برغم علم الجميع أن هذه الجماعة لا تتورع عن التنكر لتعهداتها، ولم يسبق أن التزمت بأي اتفاقية وقعت عليها منذ حروب صعدة ٢٠٠٤ حتى آخر هدنة ٢٠٢٢.

وأضاف المجلس انه يرى " أن ما يجري بين مليشيا الحوثي والسعودية يعد اتفاقا ثنائيا يخص المليشيا ومطالبها والمملكة ومصالحها، ولا يخص اليمن ولا اليمنيين ولا يوفر أدنى شروط السلام الحقيقي والمستدام.

ودعا المجلس القوى الوطنية في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول جمهوريتهم وتشكيل حائط صد أمام مخططات تدمير اليمن وتفكيكه شمالا وجنوبا من خلال تجزئة القضية اليمنية إلى ملفات صغيرة تخدم المليشيات الإرهابية وتثبت سلطاتها على الأرض على حساب فرص اليمنيين في استعادة دولتهم وجمهوريتهم وفرصهم في سلام عادل وشامل.

الى ذلك قال مجلس شباب الثورة السلمية أنه تابع زيارة وفد مليشيا الحوثي إلى الرياض ضمن سلسلة زيارات ومباحثات متبادلة بين السفير السعودي وممثلين عن جماعة الحوثي في توقيت وملابسات تذًكر اليمنيين بلحظة تسليم عاصمتهم ومؤامرة الانقضاض على مشروعهم الوطني.

وأفاد المجلس في بيان له إن الصفقة الحوثية السعودية والتي حذر من تمريرها في بيانات سابقة واعتبرها مشبوهة وخطيرة ما تزال غير معروفة تفاصيلها حتى للشرعية.

وشدد المجلس إزاء هذه التحركات وصمت جميع المكونات السياسية على موقفه السابق من الاتفاقات المشوهة مع الحوثي ومع أي جماعة متمردة .