اليمن توقع مع شركة كندية لاستكشاف النفط

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

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وقع المدير العام التنفيذي لشركة بترو مسيلة لاستكشاف وانتاج النفط المهندس محمد بن سميط والرئيس التنفيذي لشركة ميديتيرا الكندية مميت كونت، اليوم الاربعاء بمدينة كالجري الكندية، مذكرة تفاهم للتفاوض حول عقد خدمات مستقبلي بحقول المسيلة بعد استكمال كافة الإجراءات والدراسات الفنية والقانونية.

وخلال التوقيع الذي حضره وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اعرب الرئيس التنفيذي لشركة ميديتيرا، عن سعادة الشركة التعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن وشركة بترو مسيلة وكذا تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين بما يساهم في نمو قطاع الطاقة بالجمهورية اليمنية.