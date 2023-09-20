لقاء أمريكي سعودي إماراتي ''مثمر'' وواشنطن تكشف عن تقدم كبير بملف اليمن

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، إن لقاء جمعه مع نظيريه السعودي "فيصل بن فرحان" والإماراتي "عبدالله بن زايد"، لتنسيق المواقف بشأن تحقيق السلام في اليمن.

جاء ذلك على هامش اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي في مدينة نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصف بلينكن في تغريدة له على منصة إكس، اللقاء بالمثمر، وقال إنه ناقش الحاجة الملحة إلى حل دائم للصراع في اليمن، وأولويات أخرى.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد قالت إن الاجتماع الثلاثي مع السعودية والإمارات، يأتي لشعورها بالقلق من أن تعيق الخلافات بينهما جهودَها في تأمين اتفاق سلام دائم في اليمن.

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي إلى اليمن، "تيم ليندركينغ"، إن هناك تقدما كبيرا في الملف اليمني، وذلك بفضل الدعم الأميركي والدولي لجهود السلام.

وأكد في مقابلة مع قناة الحرة أن واشنطن دعمت مفاوضات الحوثيين مع الحكومة اليمنية والسعوديين في الرياض، مشيرا إلى أن السعودية ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم ومستمر في اليمن.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تنتهج دبلوماسية نشطة عبر التواصل مع الجهات المختلفة و"ستستمر في الانخراط مع كل الفرقاء".

وأكد أن مفاوضات الحوثيين في السعودية جزء لا يتجزأ من الجهود الأميركية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.