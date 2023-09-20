الكشف عن جولة مشاورات قادمة وسبب مغادرة وفد الحوثيين الرياض وبدائل لتجاوز قضايا الخلاف

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال القيادي في مليشيا الحوثي علي القحوم إن وفد جماعته عاد من الرياض إلى صنعاء للتشاور مع القيادة وإطلاعها على نتائج المفاوضات التي وصفها بالجدية والإيجابية.

وكشف القحوم عن جولة جديدة من المفاوضات لتجاوز ما وصفها العقبات في الملفات الإنسانية وصرف المرتبات، ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى والمعتقلين وفتح المطارات والموانئ وصولا إلى الحل السياسي الشامل، حد تعبيره.

وكانت وكالة رويترز قالت إن وفد الحوثيين غادر الرياض بعد خمسة أيام من المشاورات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ تسع سنوات.

وأضافت أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن النقاط الرئيسية.

وفي وقت سابق أكد رئيس وفد الحوثيين المفاوض، محمد عبدالسلام، عودتهم إلى صنعاء، لطرح الملفات التي جرى مناقشتها في الرياض، على قيادة جماعته.

وقال عبدالسلام، في تغريدة على منصة "أكس": "في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي".

وأضاف: "ناقشنا بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة، وسنرفعها للقيادة للتشاور".

وأشار إلى أن هذه الخيارات "بما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه اليمنيين وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام".

من جهته أعلن وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان" عقد أول لقاء مع وفد مليشيا الحوثي حوثي خلال زيارته الأولى المعلنة للرياض.

وقال بن سلمان إنه التقى وفد المليشيا لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.

وأكد حرص بلاده على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار وصولا إلى حل سياسي شامل تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعبر المسؤول السعودي عن تطلعه في أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، لإحراز استقرار سياسي دائم في اليمن.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، إن وفد جماعتها عاد إلى صنعاء برفقة الوسيط العماني بعد جولة تفاوض في الرياض استمرت 5 أيام.

والخميس الماضي، وصل العاصمة الرياض وفدٌ من الحوثيين قادما من صنعاء، برئاسة محمد عبد السلام، رفقة وفدٍ من سلطنة عمان، وذلك بعد دعوة وجهتها الحكومة السعودية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية السعودية.