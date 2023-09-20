بحضور عيدروس.. الرئيس العليمي يشيد بالإمارات ويضع ''بن زايد'' في صورة التطورات الأخيرة

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت وكالة سبأ الحكومية ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي استقبل امس الثلاثاء بمقر اقامته بنيويورك، ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وفي اللقاء نقل وزير الخارجية الاماراتي للرئيس تحيات اخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني، الامن، والاستقرار، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عبدالله بن زايد، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى القيادة الاماراتية، وتمنياته لها وافر الصحة والعافية، وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والافاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وبدور دولة الامارات العربية المتحدة وتضحياتها في اطار تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في انهاء انقلاب المليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، والتنمية والسلام.

ووضع الرئيس، الوزير الاماراتي في صورة مستجدات الوضع اليمني، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا ودوليا، في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

من جانبه اكد وزير الخارجية الاماراتي، استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والإصلاحات المالية والاقتصادية المنسقة مع الاشقاء والاصدقاء.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، ومندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي.

كما حضر اللقاء عن الجانب الاماراتي وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي خليفة شاهين.