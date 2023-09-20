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أردوغان يتحدث عن اليمن وحل مشكلته في إطار الوحدة الوطنية

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يؤلمنا بشدة، الوضع في اليمن البلد الذي تربطنا به علاقات تاريخية ووجدانية عميقة".

وأعرب في كلمته امام الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك عن تمنيه "أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن في إطار الوحدة الوطنية وسلامة أراضي اليمن".

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