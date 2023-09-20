رحلة عجيبة لطائرة أميركية حلقت واختفت كأنها شبح لـ 24 ساعة

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بعد 24 ساعة من اختفاء أثرها، وطيرانها هائمة على وجهها بعيداً عن أنظار الرادارات وكأنها شبح فعلاً، وجدت أخيراً المقاتلة الشبح الأميركية من طراز إف-35، التي تبلغ قيمتها نحو 80 مليون دولار.

فقد أعلن سلاح مشاة البحرية الأميركية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أنه تم العثور على حطام الطائرة التي اختفت فجأة يوم الأحد، بعد أن قفز طيارها منها، فوق ولاية كارولينا الجنوبية.

وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصة إكس أن الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ" بولاية كارولاينا الجنوبية.

وقف العمل ليومين فيما أصدر قائد مشاة البحرية إريك سميث، قرارا بوقف العمل لمدة يومين هذا الأسبوع لجميع وحدات الطيران داخل وخارج البلاد.

وكانت مسألة الطائرة واختفائها الغريب أثارا جدلاً واسعاً، واهتماما كبيرا في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت قاعدة تشارلستون المشتركة في منشور على منصةX، المعروفة سابقًا باسم Twitter، أنها بحاجة لمساعدة كافة المواطنين من أجل العثور على F_35.

لاسيما بعد أن اختفت عن الأنظار، وراحت تلك الطائرة التي تتمتع بنظام يخولها التخفي عن الرادارات ووسائل الكشف الأخرى، تهيم بعيداً، دون معرفة المهمة التي كانت أوكلت لها أساسا.

كما أثارت تلك الحادثة موجة انتقادات وسخرية أيضا من قبل الأميركيين على مواقع التواصل، وسط تساؤلات كيف لها أن تختفي هكذا دون معرفة وجهتها.

فيما علق آخرون على تكلفة تلك الطائرة الباهظة وتطورها التقني، وفي الوقت عينه تبخرها بتلك السهولة.

أما البعض الآخر فسخر من دعوة السلطات المعنية الناس إلى مساعدتها في العثور عليها، بينما أعظم الرادارات وأكثرها تقدماً لم تتمكن من ذلك