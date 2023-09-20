بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه بوفد مليشيات الحوثي

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قال وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان انه التقى في الرياض بوفد جماعة الحوثيين التفاوضي الذي انهى امس الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية بوساطة عمانية.

وواضح الامير خالد بن سلمان، في حسابه على منصة "اكس" التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.

وتابع بالقول:"أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".

واعرب الامير السعودي المسؤول عن الملف اليمني عن تطلعه الى أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشع، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية، حد تعبيره.