بن سلمان يكشف تفاصيل لقائه بوفد مليشيات الحوثي ماذا قال رئيس وفد الحوثيين لصحيفة الشرق الأوسط بشأن نتائج النقاشات بـ الرياض؟ الهجرة الدولية: الفيضانات تدمر أكثر من 900 مأوى للنازحين في الساحل الغربي الأسبوع الماضي الخارجيه المصرية توافق على قبول بحاح سفيرا للجمهورية اليمنية بالجمهورية العربية المصرية البنك الدولي يشدد على ضرورة أتخاذ إجراءات عاجلة لدعم اليمن مانشستر يونايتد يعلن غياب ظهيره بيساكا عن الملاعب بسبب الإصابة عدن.. مسلحون مجهولون يختطفون رجل أعمال ..تفاصيل الاختطاف باحث آثار يكشف عن عرض تمثال من اليمن القديم يعرض للبيع بمزاد في "تل أبيب" تصريح لناطق مليشيا الحوثي بعد عودتة من الرياص ...تفاصيل فريق حكومي يزور محافظة مأرب ويلتقي باللواء سلطان العرادة ويشيد بحضور مؤسسات الدولة
قال وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان انه التقى في الرياض بوفد جماعة الحوثيين التفاوضي الذي انهى امس الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية بوساطة عمانية.
وواضح الامير خالد بن سلمان، في حسابه على منصة "اكس" التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.
وتابع بالقول:"أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".
واعرب الامير السعودي المسؤول عن الملف اليمني عن تطلعه الى أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشع، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية، حد تعبيره.