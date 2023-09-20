الهجرة الدولية: الفيضانات تدمر أكثر من 900 مأوى للنازحين في الساحل الغربي الأسبوع الماضي

الأربعاء 20 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، تسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات بتدمير أكثر من 900 مأوى للنازحين في الساحل الغربي، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تغريدة على حسابها في منصة "إكس": "‏ضربت أمطار غزيرة الساحل الغربي لليمن أواخر الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تدمير مأوى أكثر من 900 نازح"..

وأضافت أنها وفور وقوع الفيضانات قامت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بتوزيع المواد الإغاثية الطارئة للأسر المتضررة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن 135 أسرة.

وأشارت المنظمة إلى أنها تواصل تقديم المساعدة في إصلاح مأوي النازحين، حيث "تساعد أكثر من 125 أسرة على إصلاح مساكنها المتضررة".