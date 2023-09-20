الهجرة الدولية: الفيضانات تدمر أكثر من 900 مأوى للنازحين في الساحل الغربي الأسبوع الماضي الخارجيه المصرية توافق على قبول بحاح سفيرا للجمهورية اليمنية بالجمهورية العربية المصرية البنك الدولي يشدد على ضرورة أتخاذ إجراءات عاجلة لدعم اليمن مانشستر يونايتد يعلن غياب ظهيره بيساكا عن الملاعب بسبب الإصابة عدن.. مسلحون مجهولون يختطفون رجل أعمال ..تفاصيل الاختطاف باحث آثار يكشف عن عرض تمثال من اليمن القديم يعرض للبيع بمزاد في "تل أبيب" تصريح لناطق مليشيا الحوثي بعد عودتة من الرياص ...تفاصيل فريق حكومي يزور محافظة مأرب ويلتقي باللواء سلطان العرادة ويشيد بحضور مؤسسات الدولة مليشيا الحوثي تستبق اي اتفاق مع الحكومة بالعبث بالبيانات المالية رابطة حقوقية تدعو مجلس حقوق الإنسان لدعم الجهود الدولية لإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، تسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات بتدمير أكثر من 900 مأوى للنازحين في الساحل الغربي، خلال الأسبوع الماضي.
وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تغريدة على حسابها في منصة "إكس": "ضربت أمطار غزيرة الساحل الغربي لليمن أواخر الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تدمير مأوى أكثر من 900 نازح"..
وأضافت أنها وفور وقوع الفيضانات قامت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بتوزيع المواد الإغاثية الطارئة للأسر المتضررة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن 135 أسرة.
وأشارت المنظمة إلى أنها تواصل تقديم المساعدة في إصلاح مأوي النازحين، حيث "تساعد أكثر من 125 أسرة على إصلاح مساكنها المتضررة".