الخارجيه المصرية توافق على قبول بحاح سفيرا للجمهورية اليمنية بالجمهورية العربية المصرية

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وافقت الخارجية المصرية على قبول الاستاذ خالد محفوظ بحاح سفيرا للجمهورية اليمنية بالجمهورية العربية المصرية.

وكشف مصدر خاص لموقع مأرب برس، ان الخارجية المصرية وافقت على قبول الاستاذ خالد محفوظ بحاح سفيرا للجمهورية اليمنية بالجمهورية العربية المصرية.

يذكر أن خالد بحاح كان أول نائب للرئيس ورئيس للحكومة بعد انقلاب الحوثيين في سبتمبر / أيلول 2014، وتمكن كغيره من باقي قيادات الشرعية، الخروج من صنعاء لاحقا، وإدانة الانقلاب الحوثي، وظل رئيسا لحكومة الشرعية التي عادت إلى عدن عقب تحريرها في 2015، إلى أن تمت إقالته من منصبيه بقرار رئاسي في أبريل/نيسان 2016، وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي لم يمارس فيه بحاح أي مهام منذ ذلك الحين.

من هو خالد بحاح

ولد خالد بحب في حضرموت في يناير/كانون ثاني عام 1965، وهو متزوج ولديه ابن واحد.

- حاصل على ماجستير من جامعة بونا الهندية في "إدارة أعمال وبنوك ومال" 1990 – 1992.

- عقب تخرجه عام 1992، التحق بشركة نكسن الكندية للبترول، وعمل في عدة وظائف عليا في مجالات متعددة منها التخطيط، المشاريع المشتركة، الموارد البشرية، الميزانيات، وعدد من الوظائف المالية والمحاسبية.

- تسلم منصب وزارة النفط والمعادن اليمني، منذ عام 2006 حتى عام 2008، وقد تمكن بحاح خلال فترة وزارته من الإشراف على عدد من المشاريع الكبيرة، منها المشروع اليميني للغاز الطبيعي المسال والذي تضمن استثمارات بأكثر من أربعة مليارات دولار.

- استلم منصب سفير لليمن في كندا منذ 2008 حتى مارس/آذار عام 2014.

- نشاطاته الاجتماعية تتضمن عضويته في عدد من هيئات المجتمع الثقافية بالإضافة إلى أندية رياضية، وقد ترأس جمعية الدبلوماسيين خلال تواجده في أوتاوا بكندا في الفترة ما بين 2009 -2010.

- شغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية، ولجنة التصدير.

- خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2005 الى فبراير/شباط 2006، عمل كمدير مكتب مشروع الشركة العربية اليمنية للأسمنت.

- عين مندوباً لليمن في الأمم المتحدة في 11 يونيو/حزيران 2014، حتى تم تعيينه بتشكيل حكومة التوافق الوطني في 13 أكتوبر/تشرين ثاني عام 2014.