البنك الدولي يشدد على ضرورة أتخاذ إجراءات عاجلة لدعم اليمن مانشستر يونايتد يعلن غياب ظهيره بيساكا عن الملاعب بسبب الإصابة عدن.. مسلحون مجهولون يختطفون رجل أعمال ..تفاصيل الاختطاف باحث آثار يكشف عن عرض تمثال من اليمن القديم يعرض للبيع بمزاد في "تل أبيب" تصريح لناطق مليشيا الحوثي بعد عودتة من الرياص ...تفاصيل فريق حكومي يزور محافظة مأرب ويلتقي باللواء سلطان العرادة ويشيد بحضور مؤسسات الدولة مليشيا الحوثي تستبق اي اتفاق مع الحكومة بالعبث بالبيانات المالية رابطة حقوقية تدعو مجلس حقوق الإنسان لدعم الجهود الدولية لإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن جنون وشيك لأسعار النفط.. هل سيبلغ البرميل 100 دولار؟ مباحثات يمنية أردنية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
شدد البنك الدولي، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لدعم اليمن التي تشهد أزمة إنسانية واقتصادية جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لليمن ومصر وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، في سلسلة تغريدات على حسابه في منصة "إكس": "اليمن في حالة حرب منذ 8 سنوات وهو بحاجة ماسة للدعم".
وأضاف جيمبرت: "مع احتياج 17.7 مليون شخص إلى الحماية وأزمة التمويل التي تلوح في الأفق، فإن الأمر بالغ الأهمية، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بنيويورك، في هذا الاتجاه".
وتابع: "يُظهر الاقتصاد اليمني المحطم التحديات الهائلة التي يواجهها اليمنيين يومياً، وتصميمهم يستحق اهتمامنا وعملنا".
كما أكد المسؤول الدولي على ضرورة أن يكون اليمن ضمن أولويات أهداف التنمية المستدامة المقرة من الأمم المتحدة