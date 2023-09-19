البنك الدولي يشدد على ضرورة أتخاذ إجراءات عاجلة لدعم اليمن مانشستر يونايتد يعلن غياب ظهيره بيساكا عن الملاعب بسبب الإصابة عدن.. مسلحون مجهولون يختطفون رجل أعمال ..تفاصيل الاختطاف باحث آثار يكشف عن عرض تمثال من اليمن القديم يعرض للبيع بمزاد في "تل أبيب" تصريح لناطق مليشيا الحوثي بعد عودتة من الرياص ...تفاصيل فريق حكومي يزور محافظة مأرب ويلتقي باللواء سلطان العرادة ويشيد بحضور مؤسسات الدولة مليشيا الحوثي تستبق اي اتفاق مع الحكومة بالعبث بالبيانات المالية رابطة حقوقية تدعو مجلس حقوق الإنسان لدعم الجهود الدولية لإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن جنون وشيك لأسعار النفط.. هل سيبلغ البرميل 100 دولار؟ مباحثات يمنية أردنية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن ظهيره الأيمن أرون وان بيساكا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.
وقال النادي في بيان له الليلة الماضية: إن اللاعب سيغيب عن الملاعب بعد أن عانى من إصابة خلال مباراة الفريق أمام برايتون، وسيخضع لفحوصات إضافية لمعرفة المدة التي سيغيبها.
وسيخوض مانشستر يونايتد مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء.
ويعاني مانشستر يونايتد من إصابات عدة في صفوفه، واللائحة طويلة وتضم قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، والظهير الأيسر لوك شو، ولاعب الوسط مايسون ماونت المنتقل إليه مطلع الموسم الحالي من تشلسي، بالإضافة إلى لاعبه الجديد أيضًا المغربي سفيان أمرابط الذي يعاني من إصابة في ظهره.
وحقق مانشستر يونايتد بداية سيئة للغاية هذا الموسم، بخسارته ثلاث مباريات من أصل خمس خاضها في الدوري المحلي منذ مطلع الموسم الحالي، آخرها على أرضه أمام برايتون 1-3.