مانشستر يونايتد يعلن غياب ظهيره بيساكا عن الملاعب بسبب الإصابة

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن ظهيره الأيمن أرون وان بيساكا سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وقال النادي في بيان له الليلة الماضية: إن اللاعب سيغيب عن الملاعب بعد أن عانى من إصابة خلال مباراة الفريق أمام برايتون، وسيخضع لفحوصات إضافية لمعرفة المدة التي سيغيبها.

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء.

ويعاني مانشستر يونايتد من إصابات عدة في صفوفه، واللائحة طويلة وتضم قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، والظهير الأيسر لوك شو، ولاعب الوسط مايسون ماونت المنتقل إليه مطلع الموسم الحالي من تشلسي، بالإضافة إلى لاعبه الجديد أيضًا المغربي سفيان أمرابط الذي يعاني من إصابة في ظهره.

وحقق مانشستر يونايتد بداية سيئة للغاية هذا الموسم، بخسارته ثلاث مباريات من أصل خمس خاضها في الدوري المحلي منذ مطلع الموسم الحالي، آخرها على أرضه أمام برايتون 1-3.