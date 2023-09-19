عدن.. مسلحون مجهولون يختطفون رجل أعمال ..تفاصيل الاختطاف

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اختطف مسلحون مجهولون رجل الأعمال عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني، من أحد الفنادق في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، الخاضعة لتشكيلات المجلس الانتقالي .
وقالت الغرفة التجارية والصناعية بتعز، في بيان، إنه جرى "اختطاف رجل الاعمال عبد الكريم أحمد عبد الله الشيباني من أحد فنادق العاصمة المؤقتة عدن من قبل عناصر خارجه عن القانون والاعراف".
وعبرت الغرفة التجارية، عن بالغ انزعاجها من هذا العمل الذي وصفته ب"المشين". وأشارت إلى أن هذا العمل يهدف للنيل من مكانة رجال الاعمال، وخلق بيئة طاردة للاستثمار ويستهدف في الأمن والسلم الاجتماعي الوطني.
وناشدت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، لتحرير المجني عليه سريعا ودون ابطاء وتقديم المختطفين إلى العدالة واحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابهم الرادع.