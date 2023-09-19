الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال الباحث في الآثار عبدالله محسن، إن تمثال من التراث اليمني القديم يعرض للبيع في مزاد عالمي في تل أبيب الإسرائيلة، بعد أسبوعين.

وقال محسن، في صفحته على فيسبوك، إن القطعة "لتمثال برونزي لشاب من آثار اليمن، بارتفاع أزيد من نصف متر (61 سم)، يعود للفترة من القرن الرابع إلى القرن الثاني قبل الميلاد".

وأضاف أنه "يعرض في مزاد الدكتور روبرت دويتش على منصة المزادات العالمية بيدسبريت في 3 أكتوبر القادم".

وأشار، إلى أن "المبلغ الافتتاحي لمزاد التمثال استثنائي وغير مألوف وكأنه معد لتجنب المنافسة وليناسب مشتر محدد"، (دون أن يذكر المبلغ).