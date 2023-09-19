تصريح لناطق مليشيا الحوثي بعد عودتة من الرياص ...تفاصيل

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد رئيس وفد الحوثيين المفاوض، محمد عبدالسلام، عودتهم إلى صنعاء، لطرح الملفات التي جرى مناقشتها في الرياض، على قيادة جماعته.

وقال عبدالسلام، في تغريدة على منصة "أكس": "في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي".

وأضاف: "ناقشنا بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة، وسنرفعها للقيادة للتشاور".

وأشار إلى أن هذه الخيارات "بما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه اليمنيين وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام".

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، إن وفد جماعتها عاد إلى صنعاء برفقة الوسيط العماني بعد جولة تفاوض في الرياض استمرت 5 أيام. والخميس الماضي، وصل العاصمة الرياض وفدٌ من الحوثيين قادما من صنعاء، برئاسة محمد عبد السلام، رفقة وفدٍ من سلطنة عمان، وذلك بعد دعوة وجهتها الحكومة السعودية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية السعودية