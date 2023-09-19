فريق حكومي يزور محافظة مأرب ويلتقي باللواء سلطان العرادة ويشيد بحضور مؤسسات الدولة

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة،على أهمية تعزيز الشفافية في العمل المؤسسي وتقويم الأداء، ودعم السلطات المحلية في كافة المحافظات وبناء قدراتها لتلبية احتياجات الناس ، وتوفير الخدمات والأمن والاستقرار وتجاوز الصعوبات والتحديات، إلى جانب المسئولية في الرقابة والتقييم والمحاسبة عن أي إخلال أو تقصير أو مخالفة في الأداء للأنظمة والقوانين واللوائح النافذة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء الموافق 19/سبتمبر أيلول فريقاً حكومياً برئاسة وكيل وزارة الادارة المحلية عبداللطيف الفجير يضم ممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وخلال اللقاء قدّم الفجير والفريق الحكومي لعضو مجلس القيادة شرحاً عن طبيعة الزيارة إلى محافظة مأرب، بهدف تقييم أداء مكاتب السلطة المحلية إدارياً ومالياً وفنياً وتحديد الصعوبات والاحتياجات ورفعها في مصفوفة متكاملة إلى مجلس الوزراء.

وأشاد الفريق بما شاهدوه من توسع عمراني وتجاري واستثماري كبير في المحافظة وحضور مؤسسات الدولة والخدمات وحالة الأمن والاستقرار، والتعايش منقطع النظير بين المجتمع المضيف والنازحين