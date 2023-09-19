مليشيا الحوثي تستبق اي اتفاق مع الحكومة بالعبث بالبيانات المالية

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 615

كشفت مصادر مطلعة، عن اتخاذ مليشيات الحوثي خطوة استباقية في مناطق سيطرتها قبل اي اتفاق مع الحكومة الشرعية.

وذكرت المصادر إن المليشيات الحوثية قامت بالعبث بالبيانات المالية، استباقاً لأي اتفاق خلال المشاورات الحالية في الرياض، بهدف إخفاء مقدار الأموال التي تم تحصيلها وطرق إنفاقها خلال السنوات الماضية مع حرمان الموظفين من رواتبهم.

وأوضحت المصادر أنه ومع استئناف المحادثات المرتبطة بالملف الإنساني أقدم طاقم وزارة المالية في الحكومة الانقلابية الحوثية على العبث بأرقام المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات الضرائب والجمارك، وبيع المشتقات النفطية وغاز الطهي، بما يحول دون معرفة إجمالي الإيرادات التي كان يتم جمعها أو كيف تم إنفاقها، وبغرض التهرب من أي اتفاق مرتقب لتوريد إيرادات الدولة كافة في كل المناطق إلى حساب خاص في البنك المركزي.

وأشارت المصادر إلى ان وزير مالية الحوثيين رشيد أبو لحوم، وأحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي والحاكم الفعلي في تلك المناطق، أشرفا على عملية مسح وتعديل واسعة للبيانات المالية من أجهزة كومبيوترات المالية والمصالح المرتبطة بها في صنعاء. واكدت المصادر أن هذه الخطوة الحوثية تعكس نيات سيئة من قبل المليشيات، سواء فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن صرف رواتب الموظفين وفيما يرتبط بتوحيد إيرادات الدولة