رابطة حقوقية تدعو مجلس حقوق الإنسان لدعم الجهود الدولية لإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، مجلس حقوق الإنسان إلى دعم الجهود الدولية لإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الايرانية للمليشيات الحوثية الارهابية في اليمن مما سيؤثر بشكل إيجابي على تحسين حالة حقوق الإنسان وسيحد من انتهاكات المليشيات ضد المدنيين.

وأكدت عضو الرابطة رئيس منظمة بروكن شير لضحايا الالغام الدكتورة اروى الخطابي في كلمتها على هامش الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الانسان في جنيف، ان إيران ماتزال مستمرة في تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي الإنقلابية..مشيرة الى انه تم الكشف خلال السنوات الماضية عن الكثير من عمليات تهريب السلاح لمليشيا الحوثي سواء عن طريق البر أو البحر والتي كان مصدرها جمهورية إيران الإسلامية.

ولفتت الى ان تهريب الأسلحة الايرانية للمليشيات الحوثية ساهم في استخدامها ضد اليمنيين وضد دور الجوار مما أدى لتدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن وتزايد الانتهاكات خاصة للقانون الدولي الإنساني..مؤكدة أن القرارات والتدابير الانفرادية التي تمارسها الدول بالتأكيد لها تأثيرات سلبية على التمتع بحقوق الإنسان وخاصة في البلدان التي تعاني من الصراعات مثل اليمن