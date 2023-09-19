البنك الدولي يشدد على ضرورة أتخاذ إجراءات عاجلة لدعم اليمن مانشستر يونايتد يعلن غياب ظهيره بيساكا عن الملاعب بسبب الإصابة عدن.. مسلحون مجهولون يختطفون رجل أعمال ..تفاصيل الاختطاف باحث آثار يكشف عن عرض تمثال من اليمن القديم يعرض للبيع بمزاد في "تل أبيب" تصريح لناطق مليشيا الحوثي بعد عودتة من الرياص ...تفاصيل فريق حكومي يزور محافظة مأرب ويلتقي باللواء سلطان العرادة ويشيد بحضور مؤسسات الدولة مليشيا الحوثي تستبق اي اتفاق مع الحكومة بالعبث بالبيانات المالية رابطة حقوقية تدعو مجلس حقوق الإنسان لدعم الجهود الدولية لإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية لليمن جنون وشيك لأسعار النفط.. هل سيبلغ البرميل 100 دولار؟ مباحثات يمنية أردنية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
دعت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات، مجلس حقوق الإنسان إلى دعم الجهود الدولية لإيقاف عمليات تهريب الأسلحة الايرانية للمليشيات الحوثية الارهابية في اليمن مما سيؤثر بشكل إيجابي على تحسين حالة حقوق الإنسان وسيحد من انتهاكات المليشيات ضد المدنيين.
وأكدت عضو الرابطة رئيس منظمة بروكن شير لضحايا الالغام الدكتورة اروى الخطابي في كلمتها على هامش الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الانسان في جنيف، ان إيران ماتزال مستمرة في تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي الإنقلابية..مشيرة الى انه تم الكشف خلال السنوات الماضية عن الكثير من عمليات تهريب السلاح لمليشيا الحوثي سواء عن طريق البر أو البحر والتي كان مصدرها جمهورية إيران الإسلامية.
ولفتت الى ان تهريب الأسلحة الايرانية للمليشيات الحوثية ساهم في استخدامها ضد اليمنيين وضد دور الجوار مما أدى لتدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن وتزايد الانتهاكات خاصة للقانون الدولي الإنساني..مؤكدة أن القرارات والتدابير الانفرادية التي تمارسها الدول بالتأكيد لها تأثيرات سلبية على التمتع بحقوق الإنسان وخاصة في البلدان التي تعاني من الصراعات مثل اليمن