الحكومة اليمنية تؤكد الهدنة في اليمن مجمدة منذ أشهر

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 194

أكدت الحكومة اليمنية، أن الجهود الأممية بشأن الهدنة في اليمن مجمدة منذ أشهر، بالتزامن مع جهود عمانية تجري بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية بهدف إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك في تصريحات لقناة "العربية" إن جهود المبعوث الأممي بشأن الهدنة مجمدة منذ أشهر، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بأن "حل الأزمة يجب أن يكون تحت إطار الأمم المتحدة".

ورحب الوزير بن مبارك، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة وفقا للمرجعيات الدولية، في الوقت الذي لا تشارك فيه الحكومة الشرعية بالمفاوضات الجارية بين الحوثيين والسعودية.

واتهم بن مبارك، جماعة الحوثي برفضها لجهود السلام بذرائع مختلفة، مشيرا إلى أن التقرير الأممي بشأن الهدنة مليء بانتهاكات الحوثيين، نافيا وجود انقسام بشأن اليمن داخل مجلس الأمن الدولي.

ولفت بن مبارك إلى تعنت جماعة الحوثي تجاه تقديم المعلومات بشأن السجناء الذين يقبعون خلف قضبانها منذ سنوات.