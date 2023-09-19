بالأرقام.. من صاحب الإرث الأعظم في الدوري الإنجليزي بين صلاح ورونالدو؟

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قارنت شبكة "ESPN FC" الرياضية الأمريكية، بين الأرقام التي حققها المصري محمد صلاح مع فريقه الحالي ليفربول، وما سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.
وبعدما وصل صلاح نهاية الأسبوع الماضي لمباراته رقم 236 في الدوري الإنجليزي، وهو نفس عدد المباريات التي خاضها رونالدو في الدوري الإنجليزي عندما دافع عن ألوان مانشستر يونايتد في فترتين 2003-2009، و2021-2022، تساءلت الشبكة الأمريكية عن صاحب الإرث الأعظم في "البريميير ليغ" من بين النجمين المصري والبرتغالي.
واستعرضت الشبكة، الأرقام التي حققها النجمين بعد خوض كل منهما 236 مباراة في الدوري الإنجليزي.
وتكشف الأرقام التي رصدها التقرير أن صلاح سجل خلال 236 مباراة في الدوري الإنجليزي، 141 هدفا، وصنع 63 هدفا لزملائه، أما رونالدو ففي عدد المباريات نفسها سجل 103 أهداف وصنع 37 هدفا.
ووفقا لهذه الأرقام، فإن صلاح يتفوق في تسجيل الأهداف وصناعتها على الأسطورة البرتغالي.