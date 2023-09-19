متى تنتهي الحرب في أوكرانيا؟.. أردوغان يجيب ويحدد شخصين قادرين على إيقافها

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 280

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن وجهة نظره ورؤيته حول موعد وإمكانية انتهاء الحرب في أوكرانيا، بعد مرور أكثر من عام ونصف على اندلاعها.

متى تنتهي الحرب في أوكرانيا

وخلال لقاء مع قناة “بي بي إس” (PBS) الأمريكية، في مدينة نيويورك التي يزورها للمشاركة في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أنه لن يكون من الممكن الحديث عن جدول زمني للمدة التي ستستغرقها الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن زعيمي البلدين فقط هما من يمكنهما تحديد ذلك.

وقال أردوغان: “لن يكون من الممكن الحديث عن جدول زمني للمدة التي ستستغرقها الحرب في أوكرانيا، ومتى ستنتهي”.

وأضاف: “الزعيمان (الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي) هما فقط من يمكنهما تحديد إلى متى ستستمر الحرب”.

وكانت تركيا تقود وساطة بين روسيا وأوكرانيا بهدف محاولة الوصول لاتفاق، إلا أن معظم الاتصالات فشلت بسبب تعنت الطرفين.

والخرق الوحيد الذي حققته تركيا كان حين رعت اتفاق الحبوب إلى جانب الأمم المتحدة والذي تم بموجبه تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية للعالم، إلا أنه انهار مؤخراً.