مليشا الحوثي ترضخ لضغوط قبلية وتفرج عن مدير فرع مؤسسة الكهرباء في الجوف

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 318

أفرجت مليشيات الحوثي الإرهابية عن الشيخ علي صالح مقري مدير عام فرع مؤسسة كهرباء الجوف بعد حجزه لساعات في العاصمة صنعاء نتيجة ضغوط قبيلة.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن المليشيات احتجزت الشيخ مقري بدعوى المطالبة بتسديد وتوريد إيرادات الكهرباء التي تستهلكها المؤسسات الحكومية والمزارع ،والثكنات العسكرية التابعة للمليشيات ذاتها .

من جهتها أكدت عمليات كهرباء الجوف في تصريح لها على وسائل التواصل الاجتماعي انها عجزت عن تحصيل المبالغ المالية نتيجة رفض مايسمى مزارع الشعب ومقرات الجهات العسكرية والامنية التابعة للمليشيا عن تسديد فواتير الكهرباء رغم مطالبة المؤسسة لهم بتسديدها .

وذكرت المصادر أن الحادثة لاقت استياء واستهجان واسعان في المجتمع الجوفي وبناء قبيلة همدان التي ينتمي لها مدير مؤوسسة كهرباء الجوف ما دفع المليشيات للافراج عنه واطلاق سراحه.

وتشهد محافظة الجوف انطفاءات متكررة للكهرباء تصل إلى ثلاثة ايام متتالية ،بعد ان كان الاتفاق بين المؤسسة وجماعة الحوثي ان يتم تشغيل الكهرباء لمدة سبع ساعات في اليوم والليلة الا ان الاخيرة هي من تعرقل عمليات التشغيل .