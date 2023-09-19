قادماً من الرياض.. مليشيات الحوثي تعلن عودة وفدها رفقة الوفد العماني الى صنعاء ورويترز تكشف النتائج الأولية لـ النقاشات

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت ميليشيا الحوثي مساء اليوم الثلاثاء، عودة وفدها المفاوض الى صنعاء رفقة الوفد العماني، بعد جولة مفاوضات في الرياض استمرت 5 أيام.

ولم تذكر وسائل الإعلام الحوثية التي نشرت الخبر أي تفاصيل عما توصلت إليه المفاوضات التي سبق وقال متحدث الميليشيا إنها تشمل مختلف الملفات السياسية والعسكرية والإنسانية.

وكانت وكالة رويترز، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن وفد الحوثيين يعتزم مغادرة الرياض بعد جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في اليمن.

وأضافت بأنه إنه تم إحراز بعض التقدم بشأن النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد وآلية دفع الأجور العامة، مشيرة إلى أن الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من المحادثات بعد المشاورات "قريبا".

ووصل وفد الحوثيين إلى السعودية الأسبوع الماضي. وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للمملكة منذ انقلاب المليشيات على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014.

وتركز المحادثات على إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وجهود إعادة البناء، وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن، ومن شأن الاتفاق أن يسمح للأمم المتحدة باستئناف عملية سلام سياسية أوسع نطاقا.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت السعودية توجيه دعوة لوفد من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لزيارة المملكة واستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى حل سياسي يمني، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية.

وأكد حينها، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، عبر حسابه بمنصة “إكس”، مغادرة وفد صنعاء إلى الرياض، أملا في تجاوز التحديات.