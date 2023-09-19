الداخلية تعلن عن إحباط شحنة مخدرات كانت في طريقها للسعودية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، من إحباط شحنة مخدرات كانت في طريقها للمملكة العربية السعودية.
وقال الاعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية بمنفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت أحبطت أمس الإثنين محاولة تهريب شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي 447 كيلو.
وأضاف أن الشحنة كانت مخفية في قوالب صندوقيه خلف الخزانات الجانبية للشاحنة التي كانت متجهة للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن كشف الشحنة جاء إثر الاشتباه والبحث في جسم الشاحنة من قبل مختصين في إحدى النقاط العسكرية بالمنفذ.