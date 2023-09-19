أحزاب الجوف تصدر بياناً هاماً - أكدت رفضها للتغييرات التي تستهدف ابناء المحافظة وهذا ما طالبت به

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اكدت الاحزاب السياسية بالجوف رفض التغييرات التي تستهدف ابناء المحافظة بعد أكثر من عام من دعوات ومطالب ابناء الجوف بتعيين احد ابناءها محافظاً للمحافظة ومساواتها بغيرها من المحافظات.

وجددت الاحزاب في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه وقوفها خلف مطالب أبناء الجوف بتعيين شخصية توافقيه من أبناء المحافظة ممن تمتلك رصيد وطني وحضور في مجابهة المليشيا الحوثية الإيرانية.



وقالت الاحزاب ان سياسة التهميش والاقصاء والتجاهل المستمر لمطالب أبناء الجوف رغم تضحايتها ومواقفها في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الايراني أمر غير مقبول وانها أمام خطوات تصعيدية.

واستغربت التجاهل المستمر من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واعضاء المجلس وعدم الالتفات الى مطالب أبناء الجوف.



ودعت أبناء الجوف لمزيد من الاصطفاف وتجاوز كل الخلافات ومواصلة نضالهم وسيرهم في طريق التضحية واستعادة محافظتهم والتجاسر على مايتعرضون له من اقصاء وتهميش.

وهنأت أحزاب الجوف القيادة السياسية والعسكرية وكافة ابناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى ال 61 لثورة ال26 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي أعلنت انعتاق الشعب وقيام الجمهورية اليمنية والقضاء على الكهنوت الأمامي ونتذكر أن ستة عقود من عمر الثورة والجوف لاتزال تعاني التهميش والاقصاء رغم مواقفها وتضحياتها الوطنية.

فيما يلي نص البيان:



وقفت الاحزاب السياسية بمحافظة الجوف على الإجراءات الأخيرة التي استهدفت تغيير الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة واستقدام شخصيات من خارج الجوف في تعمد واضح لتجاهل المطالب المستمرة منذ أكثر من عام تطالب فيه بتمكين ابناء المحافظة من إدارة محافظتهم أسوة بجميع محافظات الجمهورية وإصرار عجيب على التمادي بحق المطالب الحقة والعادلة لابناء الجوف.

منذ اكثر من عام والعواضي لم يقدم شي للمحافظة سوى الاقدام على تغيير الكفاءات من ابناء المحافظة بطريقة تعسفية خارج نطاق الإجراءات القانونية.

إن ستمرار هذه السياسة تأكد أحقية المطالب بالتغيير خصوصا ان القرارت التي تأتي بشخصيات من خارج المحافظة تتعارض مع توجهات المجلس والحكومة حول تعزيز وترسيخ الحكم المحلي واحقية أبناء المحافظة بشغل مهامها أسوة بالمحافظات.

إن بقاء الوضع الإداري لمحافظة الجوف في ظل سياسة الفشل الكبير للمحافظ يسهم في المزيد من المعاناة والإهمال ويعرض مكاسب وجهود كل الشرفاء للعبث والتجاهل.

ننتهز هذه الفرصة لنتقدم للقيادة السياسية وكافة ابناء الشعب اليمني بخالص التهاني بمناسبة الذكرى ال 61 لثورة ال26 من سبتمبر المجيدة، الثورة التي أعلنت انعتاق الشعب وقيام الجمهورية اليمنية والقضاء على الكهنوت الأمامي ونتذكر أن ستة عقود من عمر الثورة والجوف لاتزال تعاني التهميش والاقصاء رغم مواقفها وتضحياتها الوطنية في حماية الجمهورية ومواجهة الانقلاب الحوثي الايراني.



أننا في الاحزاب السياسية بمحافظة الجوف نؤكد على الآتي:.

1- رفض التغييرات التي تستهدف ابناء المحافظة من الكفاءات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة واستقدام شخصيات من خارج المحافظة بعد أكثر من عام على مطالب ابناء الجوف بتعيين احد ابناءها محافظ للمحافظة ومساواتها ببقية محافظات الجمهورية اليمنية التي يديرها محافظ من أبنائها.

2- تجديد مطالبنا بتعيين شخصية توافقيه من أبناء المحافظة ممن تمتلك رصيد وطني وحضور في مجابهة المليشيا الحوثية الإيرانية.

3- رفض سياسة التهميش والاقصاء والتجاهل المستمر لمطالب أبناء الجوف واننا أمام خطوات تصعيدية اذ لايمكن السكوت عن هذا النكران الذي تتعرض المحافظة وتضحياتها.

4- نستغرب التجاهل المستمر من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واعضاء المجلس لمطالب أبناء الجوف بمساواتها ببقية المحافظات في إدارة ابناءها لها.

5- دعوة أبناء الجوف لمزيد من الاصطفاف وتجاوز كل الخلافات ومواصلة نضالهم وسيرهم في طريق التضحية واستعادة محافظتهم والتجاسر على مايتعرضون له من إهمال وتهميش.



صادر عن فروع الاحزاب السياسية بالجوف

18 سبتمبر 2023م

الحزب الاشتراكي اليمني

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

اتحاد الرشاد اليمني

التجمع الوحدوي

اتحاد القوى الشعبية

البعث العربي الاشتراكي

السلم والتنمية