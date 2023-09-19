برميل النفط عند أعلى مستوى في 10 أشهر

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء وتجاوز خام "برنت" الـ95 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوى له في نحو 10 أشهر.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.17% إلى 92.55 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.61% إلى 95.01 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام قد سجل أعلى مستوى في نحو 10 أشهر.
وجاء الارتفاع في ظل المخاوف من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق، وبدعم من توقعات تعافي الطلب في الصين