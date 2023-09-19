شبوة.. اشتباكات قبلية تخلف جرحى

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اندلعت اشتباكات قبلية مسلحة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، الاثنين، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات اندلعت بين قبيلتي ال هادي النسيين والمقارحة، في منطقة رمه، خلفت جرحى.
وأضاف أن الوضع ما زال متوترا بين الطرفين، مشيرة إلى أن الاشتباكات تجددت بسبب اهمال السلطة المحلية في فصل الخلاف بين القبيلتين على موقع احد أبراج الاتصالات في المنطقة.
وعبرت المصادر عن استغرابها من الموقف السلبي لقيادة السلطة المحلية التي لم تتدخل لحل المشكلة التي بدأت مطلع الشهر الماضي رغم المناشدات والمطالب التي رفعت من قبل بعض الشخصيات الاجتماعية في المديرية