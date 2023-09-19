اليمن يدين اقتحام متطرفين المسجد الأقصى اليمن تشارك في اجتماعات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالجزائر الهجرة الدولية..نزوح 36 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت ريال مدريد ينجو من فخ سوسييداد ويحافظ على صدارة الدوري الإسباني الأهلي القطري يضم دراكسلر من باريس سان جيرمان السلطات المصرية تعتقل أكاديمي وقيادي مؤتمري بوشاية سياسية حريق يلتهم منزل أحد النازحين في مأرب استهداف أنبوب للنفط الخام في مارب ..تفاصيل شاب يقتل والده ثم ينتحر في محافظة ذمار تفاصيل الحادثة مقتل مواطن وإصابة ابنه بانفجار لغم حوثي بدراجة نارية في الحديدة
اعربت وزارة الخارجية، عن ادانتها الشديدة واستنكارها لاقتحام عدد من المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد جديد وتحد سافر لمشاعر ملايين المسلمين في كافة أنحاء العالم.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت والعمل على عدم تكرار هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الاسلامية.
وجددت موقفها الثابت والداعم لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمس الأحد، أقدم مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود -بينهم عضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف يهودا غليك- على اقتحام باحات المسجد الأقصى، وذلك في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية.
وانتشرت شرطة الاحتلال بأعداد كبيرة في المكان وشرعت في إخراج المصلين من داخل المسجد وباحاته وإبعادهم إلى خارج الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين،
واعتدت بالدفع والضرب على المرابطين والمرابطات في منطقة باب السلسلة، كما اعتقلت أحد الشبان وفرضت قيودا لمنع دخول المصلين الفلسطينيين.