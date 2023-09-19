اليمن تشارك في اجتماعات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالجزائر

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شارك محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد غالب المعبقي على رأس وفد رفيع في اجتماعات الدورة الاعتيادية السابعة والأربعون لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الجزائرية ونظمها صندوق النقد العربي القائم بأمانة المجلس.

وناقشت الاجتماعات على مدى يومين عدد من المواضيع منها تقرير أمانة المجلس الذي تضمن كافة الأنشطة والفعاليات التي أنجزت في مجالات السياسات المالية والنقدية والحوكمة والرقمنة وتعزيز الرقابة والحوكمة والاستجابة للمعايير المصرفية الدولية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما عقدت على هامش الاجتماعات ندوة استعرض خلالها تطورات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه البنوك المركزية ومنها معدلات التضخم العالية والسياسات النقدية المتخذة للتعامل مع تلك المعدلات وأثارها على الدين العام والنمو والبطالة وعجز الموازنات والاستقرار المالي.

وجرى خلال الندوة بحث التفاعل بين السياسات المالية والنقدية للاستجابة للتحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة مثل الأزمات السياسية والعسكرية وتأثيرات المناخ والكوارث الطبيعية والأوبئة وارتفاع المديونيات والأسعار.

واكدت الندوة على ضرورة أهمية التنسيق والتكامل الوثيق بين تلك السياسات لحماية المجتمع والاقتصاد من الآثار السلبية للتطورات غير المواتية ولتحقيق افضل النتائج وتفادي أسوء الاحتمالات التي ترتد آثارها سلباً على المجتمع وعلى الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي.