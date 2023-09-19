اليمن يدين اقتحام متطرفين المسجد الأقصى اليمن تشارك في اجتماعات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بالجزائر الهجرة الدولية..نزوح 36 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت ريال مدريد ينجو من فخ سوسييداد ويحافظ على صدارة الدوري الإسباني الأهلي القطري يضم دراكسلر من باريس سان جيرمان السلطات المصرية تعتقل أكاديمي وقيادي مؤتمري بوشاية سياسية حريق يلتهم منزل أحد النازحين في مأرب استهداف أنبوب للنفط الخام في مارب ..تفاصيل شاب يقتل والده ثم ينتحر في محافظة ذمار تفاصيل الحادثة مقتل مواطن وإصابة ابنه بانفجار لغم حوثي بدراجة نارية في الحديدة
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن نزوح 36 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، إنها رصدت نزوح 36 أسرة يمنية يمثلون (216 فرداً) خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري.
وأشارت إلى أن 4 أسر نزحت من جبلة بمحافظة إب واستقرت في تعز، فيما نزحت بقية الأسر من محافظات (تعز، الحديدة، صعدة، ذمار) واستقرت غالبيتها في محافظة تعز ومأرب والحديدة.
وبحسب إحصاءات المنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 16 سبتمبر 2023، بلغ 4.311 أسرة يمثلون (25.866 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل