الهجرة الدولية..نزوح 36 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت

الثلاثاء 19 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن نزوح 36 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، إنها رصدت نزوح 36 أسرة يمنية يمثلون (216 فرداً) خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أن 4 أسر نزحت من جبلة بمحافظة إب واستقرت في تعز، فيما نزحت بقية الأسر من محافظات (تعز، الحديدة، صعدة، ذمار) واستقرت غالبيتها في محافظة تعز ومأرب والحديدة.

وبحسب إحصاءات المنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 16 سبتمبر 2023، بلغ 4.311 أسرة يمثلون (25.866 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل