السلطات المصرية تعتقل أكاديمي وقيادي مؤتمري بوشاية سياسية

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتقلت أجهزة الأمن المصرية الأكاديمي والسياسي اليمني عادل الشجاع -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- اليوم الاثنين، في القاهرة.

وقالت مصادر مقربة من الشجاع، إن قوة أمنية مصرية اقتحمت منزله في القاهرة واعتقلته ومنعت عنه الزيارة مضيفة أنه سيتم إحالته إلى النيابة العامة.

وأضافت أن اعتقال الشجاع جاء بعد بلاغ تقدم به رشاد العليمي ومعين عبدالملك للجهات المصرية مشيرة إلى أن ذلك جاء بطلب من الامارات والسعودية.

وأشارت إلى أن زوجة الشجاع حاولت زيارته غير أن الشرطة رفضت ذلك، وقالوا لها إنه اعتقل على خلفية "خلاف سياسي مع يمنيين، يعني العليمي ومعين بدرجة أساسية"، وإنه سيعرض على النيابة لأخذ أقواله.

ويعد الشجاع أحد أبرز منتقدي الأداء الحكومي في الآونة الأخيرة، لاسيما عقب اتفاقية الاتصالات مع شركة إماراتية، وهي الخطوة التي هاجمها الشجاع بقوة باعتبارها "انتهاكاً للسيادة الوطنية