حريق يلتهم منزل أحد النازحين في مأرب

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التهم حريق اليوم الاثنين، اندلع في منزل أحد النازحين بمخيم جو النسيم شمال مدينة مارب، شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المنزل يعود للنازح غانم محمود، مشيرة إلى أن الحريق اتلف المنزل بكل ما فيه.

ووفقا للمصادر، فإنه لم يتم تسجيل أي أضرار بشرية. وقبل أسبوعين احترق أكثر من 60 مسكناً نتيجة حريق نشب في مخيم للمهمشين جنوب مدينة مارب.

وبشكل متواصل تندلع حرائق في مخيمات النازحين بمحافظة مارب، تسببت بوفاة وإصابة العشرات.