استهداف أنبوب للنفط الخام في مارب ..تفاصيل

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اشتعلت النيران في انبوب للنفط الخام تابع لمنشاة صافر شرقي محافظة مارب، شمال شرق البلاد، جراء استهدافه من قبل مسلحين.
وقالت مصادر محلية، إن النيران اشتعلت في انبوب وبئر نفط بالقرب من حقل أسعد الكامل التابع لمنشأة صافر شرقي محافظة مارب.
وأضافت المصادر، أن المسلحين استهدفوا الحقل بقذائف هاون. وأشارت إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من السيطرة على الحريق ي الأنبوب، وتعمل على إخماده في بئر النفط، الذي ظل مشتعلا حتى مساء اليوم.