شاب يقتل والده ثم ينتحر في محافظة ذمار تفاصيل الحادثة

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم شاب مسلح على ارتكاب جريمتين إحداها بحق والده والأخرى بحق نفسه في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وذكرت مصادر محلية، إن شاب مسلح يدعى “رشاد صالح أحمد قابل”، أقدم على قتل والده داخل منزلهم في قرية الدرب التابعة لمديرية ذمار، قبل ان يفر إلى جانب بئر مياه في أطراف القرية ويطلق الرصاص على نفسه، ويفارق الحياة على الفور.

وأوضحت بأن، الشاب المسلح كان والده صالح احمد قابل قد أخرجه من سجن إدارة أمن مديرية ذمار، بسبب خلافات عائلية، إلا أن الأب كان متخوفا أن يؤذي ابنه أي شخص من أبناء القرية، غير مدرك أنه سيكون هدفاً لابنه الذي تعرض لحملات تعبئة عناصر حوثية. واضافت أن الشاب هو الولد الوحيد لأبيه وهو أب لطفلتين،

فيما أوضح أعمامه أنه لا يوجد أي اتهام لأي شخص، وأن المليشيات الحوثية مصرة على أن الحادث يقف وراءه جناة آخرون، في محاولة لابتزاز الأهالي ونهب أموال منهم.

وتابعت المصادر أن مليشيا الحوثي تحتجز جثماني القتيلين منذ يوم السبت 16 سبتمبر، يوم وقوع الحادث، وترفض تسليمهما لدفنهما، رغم اعتراف أقارب الضحايا بأن الحادث هو قتل الابن لوالده ثم أقدم على الانتحار .

وأشارت إلى طلب مليشيا الحوثي من أهالي القتيلين دفع تكاليف الطبيب الشرعي وأتعاب العناصر الحوثية التي خرجت للقرية، بالإضافة إلى دفع تكاليف المستشفى الذي يحتفظ بالجثمانين.

ويعود ارتفاع معدل الجرائم إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات، وحملات التعبئة الممنهجة التي التحرض الحوثية للشباب الواقع تحت عملية غسل الدماغ الحوثية الجماعية وعسكرة المجتمع المدجج بالسلاح.