مقتل مواطن وإصابة ابنه بانفجار لغم حوثي بدراجة نارية في الحديدة رئيس مجلس القيادة : الحرب الحوثية أعادت اليمن عقودا إلى الوراء منظمة حقوقية تكشف عن وفاة محتطف تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الإمارات تصدر بياناً بشأن المحادثات التي تجري في الرياض مع وفد جماعه الحوثي دائرة التوجيه المعنوي تدعو كل أبناء الشعب اليمني للمشاركة الفاعلة في احتفالات أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر الرئيس العليمي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جهود إحياء عملية السلام في اليمن مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة دست لزوجها السم بـ “الملوخية” وأحرقته بالأسيد.. جريمة مروعة تهز لبنان هل يساعد فيتامين C بشرتك بالفعل؟.. متخصصون يجيبون صحيفة سعودية تنشر تفاصيل جديدة حول فحوى مناقشات الرياض الحالية بين الأطراف اليمنية
قُتل مواطن وأصيب ابنه، اليوم الاثنين، بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بدراجة نارية كانا يستقلانها بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقال راصدون محليون، إن لغما من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية انفجر بدراجة نارية في منطقة الشرف الأعلى، شرق مدينة الحديدة، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ابنه (طفل) بإصابات بليغة بترت إحدى ساقيه على إثر ذلك.
وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوع من مقتل مواطن وزوجته وإصابة ثلاثة من أفراد أسرته بانفجار لغم حوثي في مديرية الحالي بذات المحافظة.
وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام والمتفجرات الحوثية، حيث قتل وأصيب آلاف المدنيين في المحافظة خلال السنوات الماضية.