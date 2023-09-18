مقتل مواطن وإصابة ابنه بانفجار لغم حوثي بدراجة نارية في الحديدة

الإثنين 18 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قُتل مواطن وأصيب ابنه، اليوم الاثنين، بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بدراجة نارية كانا يستقلانها بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقال راصدون محليون، إن لغما من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية انفجر بدراجة نارية في منطقة الشرف الأعلى، شرق مدينة الحديدة، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ابنه (طفل) بإصابات بليغة بترت إحدى ساقيه على إثر ذلك.

وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوع من مقتل مواطن وزوجته وإصابة ثلاثة من أفراد أسرته بانفجار لغم حوثي في مديرية الحالي بذات المحافظة.

وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بالألغام والمتفجرات الحوثية، حيث قتل وأصيب آلاف المدنيين في المحافظة خلال السنوات الماضية.