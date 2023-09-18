منظمة حقوقية تكشف عن وفاة محتطف تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي

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كشفت منظمة حقوقية عن وفاة مختطف تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.
وقالت منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان، انها تلقت بلاغا بوفاة المختطف في سجون جماعة الحوثي المواطن حسن عبدالله الزليل – 75 عام، إثر مضاعفات عملية إختطافه التي تعرض لها مع عدد من المواطنين الآخرين في حملة مداهمة جماعية تعرضت لها قرى بني سعيد عزلة أنهم الغرب بمديرية كشر في محافظة حجة يوم السبت الماضي.
وذكرت المنظمة أن السكان المحليين أكدوا واقعة الاختطاف وإيداع المواطن سجن مركز المديرية.
من جهتها مصادر مقربة من أسرة المواطن حسن الزليل أفادوا أنه توفي يومنا هذا الإثنين الموافق 2023/9/18م إثر تعرضه لمضاعفات أثناء عملية الاختطاف التي ارتكبتها مليشيا الحوثي قبل يومين.
وأضاف: "بعد الغزو الحوثي لمأرب تم توزيع تلك الكتائب على محاور القتال امتداداً من معسكر ماس شمالاً إلى مديرية حريب جنوباً وشكلت حائط صد عن آخر قلاع الجمهورية ، وحصنها الحصين مأرب وظلت مقاومة مأرب سندا وعونا للجيش الوطني خلال سنوات قتال مليشيات الانقلابية إلى يومنا هذا واستشهد ابرز قادتها وقدمت قوافل من خيرة أفرادها".