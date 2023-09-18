دائرة التوجيه المعنوي تدعو كل أبناء الشعب اليمني للمشاركة الفاعلة في احتفالات أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر الرئيس العليمي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جهود إحياء عملية السلام في اليمن مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة دست لزوجها السم بـ “الملوخية” وأحرقته بالأسيد.. جريمة مروعة تهز لبنان هل يساعد فيتامين C بشرتك بالفعل؟.. متخصصون يجيبون صحيفة سعودية تنشر تفاصيل جديدة حول فحوى مناقشات الرياض الحالية بين الأطراف اليمنية اللواء سلطان العرادة: الحرب كشفت زيف شعارات الحوثيين واجيال الثورة اليوم أكثر استعدادا للتضحية واستكمال أهداف الثورة والقضاء على مخلفات الإمامة تعرف على مطالب الاحزاب اليمنية بشأن المفاوضات الجارية في الرياض..تفاصيل أمريكا تضخ 6 مليارات دولار فى خزائن إيران بموجب صفقة تمر عبر قطر صنعاء.. الضبط المروري يعتدي على مواطن أمام محله
دعت دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة كل أبناء الشعب اليمني الحر،إلى المشاركة الفعالية في احتفالات العيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، والعيد الوطني الـ60 لثورة 14 أكتوبر الخالدة.
وأوضحت الدائرة أن هذه المناسبات الوطنية الخالدة تأتي في ظل المعركة الوطنية التي يخوضها شعبنا وقيادته وقواته المسلحة ومقاومته ضد مخلفات الإمامة والاستعمار، المتمثلة في منظمة الحوثي الارهابية ومشروعها الإيراني التي تمردت على الدولة وتسعى واهمة إلى العودة للماضي البائد وتحاول طمس قيم ومبادئ الثورة السبتمبرية والأكتوبرية ومكتسباتهما العظيمة.
وأهابت دائرة التوجيه المعنوي بجميع أحرار الشعب اليمني في الداخل وفي الخارج والمواطنين الأحرار في المناطق التي لاتزال تحت سطوة مليشيا التمرد الحوثية إلى المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية بهذه المناسبات الجليلة واحياء شعائر الثورة وايقاد شعلتها وابراز أهدافها ورفع راية الجمهورية في كل ربوع الوطن بمختلف وسائل وأشكال الاحتفاء حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت .
وأشارت إلى أهمية الاحتفال بأعياد الوطن لإبقاء قيم ومبادئ الثورة والجمهورية حاضرة في وجدان المجتمع ومحفورة في ذاكرة الأجيال، معتبرة أن الاحتشاد الوطني الواسع يؤكد تمسك الشعب اليمني بثوابته ومكتسباته واستعصائه على كل محاولات تجريف تاريخه الحضاري ومخططات تحريف هويته ومعتقداته.
كما دعت دائرة التوجيه المعنوي رجال الفكر والكلمة والنخب الحية الحرة إلى المشاركة في الحملة الاعلامية المواكبة للعيد الوطني التي ستكون تحت عنوان (#ميلاد_وطن_26سبتمبر)..
وأكدت على أهمية استغلال هذه المناسبات الوطنية لتعزيز التلاحم الوطني وحشد المجهود للالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية واسناد القوات المسلحة والامن والمقاومة التي تخوض معركة الشرف والفداء وتبذل التضحيات الغالية من أجل الحرية والكرامة ومن أجل استقرار وأمن اليمن وتحقيق السلام الدائم الذي يلبي تطلعات اليمنيين وينتصر لإرادتهم.